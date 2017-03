Pub

Os bombeiros de Caminha vão iniciar, em abril, uma campanha de angariação de fundos para aquisição de uma nova ambulância de socorro, orçada em cerca de 60 mil euros, disse hoje à Lusa o presidente da instituição.

De acordo com o presidente da associação humanitária daquela corporação, José Casimiro Lages, a nova viatura destina-se a substituir a atual, que se encontra "muito desgastada".

"A ambulância de socorro que temos ao serviço tem cerca de 15 anos e mais de 300 mil quilómetros. Apresenta um grande desgaste", sustentou aquele responsável.

Segundo José Casimiro Lages, "trata-se de uma ambulância muito importante para a corporação por estar na segunda linha da emergência médica".

A campanha de angariação de fundos vai começar dia02 de abril e terminar em meados de junho, percorrendo as freguesias daquele concelho do distrito de Viana do Castelo.

"Num período em que se recorre ao peditório, com ou sem pretexto, sobrecarregando os já escassos orçamentos familiares, sabemos quanto é difícil assumir uma campanha de angariação de fundos. No caso dos bombeiros, contudo, o peditório é, antes de mais um gesto de consciência e solidariedade coletivos, bem demonstrados em circunstâncias anteriores", disse.

A nova viatura está orçada em cerca de 60 mil euros, sendo que "a corporação tem cerca de 15 mil euros" para ajudar na compra do veículo.

José Casimiro Lages manifestou-se "confiante" no sucesso da campanha, a terceira lançada nos últimos anos pela corporação para a aquisição de material "indispensável" à atividade da corporação.

"Vamos conseguir com o apoio da população. Nas campanhas anteriores que realizámos fomos sempre muito bem acolhidos", frisou.

Os bombeiros de Caminha têm 123 anos de existência e possuem um corpo ativo composto por 45 operacionais, sendo que cerca de oito são funcionários da instituição.