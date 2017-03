Pub

Fim de semana não vai ser agradável, mas depois disso o clima vai ser de primavera

As previsões meteorológicas apontam para que o bom tempo regresse já na próxima semana. E se este fim de semana ainda vai ser estragado pela chuva, o vento e o frio, os dias seguintes vão regressar brevemente.

De acordo com o Instituto Português do Mar e da Atmosfera (IPMA), as melhorias começam já na terça-feira.

Em Lisboa, as temperaturas vão andar entre os 19 e os 24 graus, com quinta-feira a ser o dia mais quente.

A norte, a cidade do Porto também vai registar melhorias. A partir de terça-feira não deverá haver chuva e as temperaturas andarão entre os 18 e os 22 graus.

Em Faro, deverão estar 23 graus na terça-feira e não baixa dos 20 a semana inteira. Em Alcoutim, por exemplo, vão estar 25 graus.

No Alentejo os 25 graus vão ser sentidos durante quarta e quinta e sexta-feira.

A primavera está quase a chegar e a próxima semana parece ser já uma amostra disso.