Mãe estava a colocar as compras na bagageira. Bebé de 14 meses foi resgatado são e salvo

Parque do estacionamento de um supermercado em Bude, Inglaterra. A mãe está a arrumar as compras na bagageira do carro enquanto o bebé de 14 meses espera calmamente sentado na sua cadeirinha no banco de trás do carro. Era para ter sido assim esta história. Mas Brandon Emery decidiu sair da sua cadeira e sentar-se no banco da frente, ao volante. No curto espaço de tempo em que mãe fechou a bagageira e se dirigiu para o lugar do condutor, o bebé trancou o carro.

E foi aí que uma ida rotineira ao supermercado se transformou numa operação de resgaste. Quem nunca perdeu a calma foi Brandon. A intervenção dos bombeiros não intimidou o bebé que passou o tempo a rir, como mostra a fotografia partilhada pela mãe, Kirsty Green, no Facebook.

Os bombeiros tiveram que partir um vidro do carro, assim que viram Brandon meter uma moeda na boca. A postura do bebé acabou por aligeirar um momento que podia ser de pânico.