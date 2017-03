Pub

De acordo com o INEM, não existe trauma, foi uma situação súbita

Uma criança de oito meses morreu esta manhã numa creche de Lisboa, confirmou o INEM. O Correio da Manhã avança que o caso ocorreu no Centro Escolar Dr. Salgueiro Almeida, na freguesia de Arroios.

Segundo o INEM, trata-se de uma situação súbita, não existindo qualquer sinal de trauma na vítima. O óbito foi declarado na creche.

O alerta foi dado às 11:38. No local esteve uma ambulância e uma mota do INEM e ainda uma viatura do hospital de São José.

A PSP não avança, por agora, qualquer informação sobre o caso.