Hologram Barbie é a mais recente invenção que promete animar as crianças com várias funcionalidades. A boneca dança e até diz as horas

A nova Barbie vai mudar de roupa sempre que lhe pedirem. Vai lembrar-vos do que têm para fazer. Até yoga vão poder fazer com a boneca... que não é bem uma boneca. Vai ser, sim, um holograma.

Foi anunciada numa famosa feira de brinquedos no último fim de semana e é esperado que chegue às lojas lá para o outono. O preço? Mais de 280 euros.

Características? Tudo o que qualquer criança possa querer e imaginar. Num pedaço de plástico o holograma da Barbie está ativo durante 24 horas desde que ligado. É ativada por voz e pode-se pedir que mude de roupa e até de tom de pele.

A Barbie também se liga à Internet e conversa, ensina movimentos de dança, dá animadas previsões meteorológica, dizer as horas, lembretes e até ensinar yoga. Também será possível emparelhar o brinquedo com outros dispositivos por Bluetooth e tocar a sua música.

A melhor parte? A Mattel diz que o que foi agora apresentado é apenas uma amostra do que o verdadeiro brinquedo vai ser quando sair.