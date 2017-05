Pub

O escritor e jornalista Fernando Dacosta disse que Armando Baptista-Bastos, que morreu esta terça-feira aos 83 anos, foi "um grande criador e cultor da Língua portuguesa".

Baptista-Bastos "foi das pessoas que mais me influenciou pela criatividade da sua escrita, era um jornalista que dizia que não havia diferença entre jornalismo e literatura, e que o jornalismo era uma disciplina da literatura", disse.

Baptista-Bastos "sempre se bateu pela alta qualidade da escrita", afirmou Fernando Dacosta, que acrescentou: "Lembro-me que [os escritores] Natália Correia e Jorge de Sena diziam que liam tudo o que Baptista-Bastos escrevia, livros e coisas dos jornais, porque ele era um recriador da língua portuguesa".

"Foi de facto uma figura de referência e, quando comecei nos jornais, fui muito sensibilizado, sobretudo pelos textos dos Batista-Bastos", disse, salientado que "é uma referência de alta qualidade do jornalismo português, não só do ponto de vista estético como ético".

Na questão ética, Baptista-Bastos "era muito exigente, e era fundamental para ele - e diga-se que não há uma estética que não contenha uma ética".

"Ele foi um grande criador e cultor da Língua Portuguesa, e um grande escritor da atualidade", rematou.

Armando Baptista-Bastos trabalhou, entre outros meios de comunicação social, nos jornais República, O Século, Diário Popular, onde, na década de 1960, manteve a rubrica semanal "Letra de Repórter".

Foi fundador do semanário O Ponto, no qual "realizou uma série de 80 entrevistas que assinalaram uma renovação naquele género jornalístico e marcaram a época", segundo a biografia disponível na página do Jornal de Negócios, onde o texto mais recente que assinou data de 03 de março.

Baptista-Bastos trabalhou também na Rádio e Televisão Portuguesa, no Rádio Clube Português, na Rádio Comercial e na RDP-Antena 1.

Jornalista desde os 19 anos, quando começou n'O Século, Baptista-Bastos estreou-se editorialmente com o ensaio "O Cinema na Polémica do Tempo" (1959), a que se seguiu outro ensaio, "O Filme e o Realismo (1962). Data de 1963 a sua estreia na ficção com "O Secreto Adeus".

Baptista-Bastos é autor de mais de duas dezenas de livros, entre os mais recentes cite-se "A Bolsa da Avó Palhaça", o livro de crónicas "A Cara da Gente" e "As Bicicletas em Setembro".

Baptista-Bastos publicou mais de uma dezena de títulos de ficção, entre os quais "Cão Velho entre Flores" (1974), "A Colina de Cristal" (1987), "O Cavalo a Tinta-da-China" (1995) e "No Interior da Tua Ausência" (2002).

Ao longo da carreira, o autor conquistou vários prémios, designadamente, o Prémio Literário Município de Lisboa, em 1987, pelo romance "A Colina de Cristal", que lhe valeu também o Prémio P.E.N. Clube Português de Ficção, no ano seguinte.

Em 2002, recebeu o Prémio da Crítica do Centro Português da Associação Internacional de Críticos Literários, pela obra "No Interior da Tua Ausência". Em 2003, venceu o Grande Prémio de Crónica da Associação Portuguesa de Escritores pelo livro "Lisboa Contada pelos Dedos".

Em 2006, recebeu os prémios de Crónica da Sociedade da Língua Portuguesa, João Carreira Bom, e do Clube Literário do Porto.