Piloto aterrou devido a danos graves no vidro do cockpit

Um avião da companhia aérea britânica Thomson, com mais de 200 passageiros a bordo, fez na noite de segunda-feira uma aterragem de emergência no aeroporto Sá Carneiro, no Porto, depois de o vidro do cockpit se ter partido a meio do voo.

Segundo a imprensa britânica, o avião, que descolara de Las Palmas, nas ilhas Canárias com destino a Bristol, no Reino Unido, teve de descer subitamente de uma altitude de 30 mil pés, cerca de 10 mil metros, para os 10 mil pés - cerca de 3000 metros - devido aos danos no vidro.

Os passageiros foram informados de uma "falha técnica" que teria obrigado à aterragem não programada, tendo depois percebido que a verdadeira razão para interromper o voo tinha sido o vidro quebrado.

Segundo o Bristol Post, trata-se do segundo voo da companhia a fazer uma aterragem de emergência em poucos dias. No sábado passado, um avião da Thomson aterrou de emergência no aeroporto de Manchester pouco depois de ter descolado de Bristol com destino às Canárias.