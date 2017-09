Pub

Avião saíra do aeroporto Sá Carneiro com destino a Toronto, no Canadá, mas regressou ao Porto menos de uma hora depois da aterragem

Um avião da companhia aérea Air Transat foi hoje obrigado a regressar ao aeroporto Sá Carneiro, no Porto, devido a "problemas técnicos", tendo os 306 passageiros desembarcado sem problemas, disse fonte da ANA.

De acordo com fonte oficial da ANA (Aeroportos de Portugal), um avião A330 da Air Transat partiu do Porto com destino a Toronto, Canadá, pelas 13:14, mas devido a "problemas técnicos" teve de regressar ao aeroporto, onde aterrou "sem qualquer problema", pelas 14:05.

"Tratou-se de uma aterragem não planeada", explicou a fonte.

Segundo a mesma fonte, o funcionamento do aeroporto decorre normalmente, registando apenas "alguns atrasos, sem problemas de maior".

O voo com destino a Toronto transportava 306 passageiros e seis tripulantes.

Segundo a página oficial da Proteção Civil, foram acionados para o terreno 29 operacionais, apoiados por dez viaturas.