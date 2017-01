Pub

Fonte da ANA confirma aterragem não programada devido problemas técnicos num voo da Monarch

Os bombeiros do Porto Santo, Madeira, foram hoje chamados a prestar assistência após a aterragem de emergência de um avião no aeroporto da ilha, confirmou fonte dos bombeiros ao DN. O alerta foi recebido às 16:52.

Segundo a mesma fonte, o avião foi obrigado a aterrar após uma avaria nos 'flaps', mas a intervenção dos serviços de emergência não chegou a ser necessária.

De acordo com informações da ANA, o avião que aterrou de emergência é da companhia britânica Monarch e tinha partido do aeroporto de Gatwick, em Londres.

Ao DN, fonte da ANA confirmou que houve uma "aterragem não planeada" no aeroporto de Porto Santo, de um avião vindo do Reino Unido com destino ao Funchal, devido a problemas técnicos. "Como é normal nestes casos, o plano de emergência é ativado e os meios entram em prevenção", frisou a mesma fonte, explicando que a aterragem decorreu com normalidade.

O voo da Monarch era operado por um Airbus A 320 que transportava 137 passageiros, que aguardam agora por indicações da companhia no aeroporto do Porto Santo.