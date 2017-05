Pub

Uma avaria generalizada no sistema de semáforos do Porto está a dificultar o trânsito na cidade desde as 17:40, prevendo-se que a situação fique resolvida ainda esta tarde, indicou o gabinete de comunicação da autarquia.

"Apesar de a avaria ser generalizada, conseguimos perceber o que se passa e o principal problema estaria a ser a Rotunda da Boavista. A Polícia Municipal já foi destacada para minimizar problema", disse à Lusa fonte do gabinete de comunicação da Câmara Municipal do Porto.

Segundo a mesma fonte, "os técnicos do fornecedor do sistema - Siemens - estão a trabalhar e esperam resolver esta tarde" a situação.