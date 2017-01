Uma imagem da família partilhada no Facebook

Causas do incêndio ainda estão por explicar

As autoridades britânicas estão a investigar as causas do incêndio que vitimou um português e respetiva família, em Reigate, 50 quilómetros a sul de Londres, anunciou hoje a polícia local.

O inspetor Richard Hamlin, da polícia do condado de Surrey, fez uma declaração no local, onde indicou que os serviços de emergência foram chamados ao local às 11:00 horas de terça-feira, após o alerta de um incêndio.

"A Polícia de Surrey e os Bombeiros de Surrey estão agora a investigar em conjunto na sequência da descoberta de três corpos, dois adultos e uma criança, que não foram formalmente identificados", disse.

Os familiares dos ocupantes foram informados, acrescentou, mas não confirmou a nacionalidade dos ocupantes, um dos quais, um homem de 30 anos, tinha nacionalidade portuguesa, segundo confirmou fonte do Consulado-Geral de Portugal em Londres.

Segundo habitantes da localidade, citados pelo jornal Surrey Advertiser, os outros ocupantes eram a mulher e o filho, que frequentava a escola primária de North Downs.

"Elementos dos bombeiros estão a trabalhar arduamente para garantir que o local e a estrutura do edifício são seguros para entrar, e vamos continuar a trabalhar com eles hoje para manter guardar o local", vincou o inspetor Richard Hamlin.

A causa do incêndio, acrescentou, "permanece inexplicável".

Segundo fonte do Consulado-Geral de Portugal, o português estava registado no posto, mas ainda não existia confirmação sobre a nacionalidade da mulher e do filho que também perderam a vida.

A família vivia na pequena moradia em Trumpet Hill Road, perto de Reigate, em Surrey, no sudeste da Inglaterra, numa grande propriedade onde o português era alegadamente jardineiro, segundo fontes locais citadas pelo Surrey Advertiser.

As vítimas só foram encontradas quando a sua ausência no local de trabalho foi notada pelos colegas que se deslocaram à sua residência e chamaram as autoridades.