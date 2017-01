Pub

A mancha atinge cerca de 14 quilómetros, entre as ilhas da Armona, Culatra, Farol e ilha Deserta

Elementos da Marinha e da Autoridade Marítima iniciam hoje a ação de limpeza dos resíduos de espuma branca, de origem desconhecida, em areais da Ria Formosa, disse à Lusa o capitão do Porto de Faro, Cortes Lopes.

Os resultados das amostras enviadas para análise ainda não são conhecidos mas as autoridades já ativaram o grau dois do plano Mar Limpo, ou seja, a limpeza vai envolver elementos de todo o departamento do sul da Autoridade Marítima, explicou a mesma fonte.

Inicialmente a dimensão da mancha tinha sido calculada como tendo cerca de cinco quilómetros, mas, entretanto, clarificou-se que o tamanho é mais extenso, atingindo cerca de 14 quilómetros, entre as ilhas da Armona, Culatra, Farol e ilha Deserta, localizadas nos concelhos de Faro e Olhão.

O capitão do Porto de Faro, Cortes Lopes, explicou que a limpeza arranca ao final da manhã de hoje nos areais afetados, uma vez que o material já não é praticamente visível no mar.

Para esta tarde, está marcada uma reunião na ilha do Farol com a Proteção Civil, com as câmaras de Faro e Olhão, com a Agência Portuguesa do Ambiente e Instituto de Conservação da Natureza para tentar perceber a disponibilidade e os meios que podem empenhar na limpeza.

Segundo o capitão do Porto de Faro, os meios que forem disponibilizados serão integrados nos turnos de limpeza que estão a ser preparados para sábado, 07 de janeiro.

Uma vez que ainda é desconhecido o tipo de resíduo que o mar levou para os areais, os elementos envolvidos nas limpezas vão estar apetrechados com material de segurança.

A mesma fonte admitiu que o material tenha sido trazido do mar alto para a Ria Formosa após o mau tempo que se fez sentir esta semana.