Pub

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas", referiu o órgão na Internet

A Autoridade Tributária e Aduaneira (AT) alertou esta quarta-feira que estão a ser enviadas para alguns contribuintes através de correio eletrónico falsas mensagens a solicitar a regularização de dívidas fiscais.

"Estas mensagens são falsas e devem ser ignoradas. O seu objetivo é convencer o destinatário a descarregar um ficheiro com conteúdo malicioso", refere, na sua página na Internet, a Autoridade Tributária e Aduaneira.

A falsa mensagem que está a ser enviada a alguns contribuintes refere que está a ser feita uma atualização da lista de devedores e que o contribuinte tem de pagar um determinado valor para ser excluído da lista, pedindo depois para fazer download da respetiva fatura para pagamento.

A AT recomenda aos contribuintes que apaguem a referida mensagem e a leitura do folheto informativo sobre Segurança Informática disponível no Portal das Finanças.