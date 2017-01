Pub

A PJ de Braga assumiu a investigação do acidente

Dois autocarros da empresa de segurança 2025, que tinham estado no jogo de futebol Braga - Vitória de Guimarães, no domingo à noite, foram atingidos por balas na estrada, depois de saírem do estádio, segundo avança o JN.

Segundo o JN, os autocarros foram atingidos na via rápida de acesso à A3, em direção ao Porto.