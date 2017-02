Pub

Mais dois carros estiveram envolvidos neste acidente que aconteceu na zona de Aveiras de Cima

Um autocarro que transportava uma equipa de andebol feminino capotou esta manhã na A1, na zona de Aveiras de Cima. A viatura seguia em direção ao Porto, mas ficou virada no lado oposto da autoestrada depois de ter galgado o separador central, junto ao quilómetro 48.

De acordo com as informações do major Paulo Gonçalves, do comando geral da GNR, ao DN do acidente resultaram 22 feridos, um deles em estado grave (a informação anterior, entretanto atualizada pelas autoridades, dava conta da existência de 25 feridos, quatro deles em estado grave).

Mais dois carros, que circulavam no sentido norte-sul, estiveram envolvidos no acidente.

A equipa de andebol sénior feminino que seguia no autocarro era do Passos Manuel, segundo confirmou o dirigente da mesma. Em declarações à SIC, afirmou que as atletas tinham entre 18 e 30 anos e que iriam disputar um jogo com o Académico do Porto a contar para o campeonato nacional da 1.ª divisão.

O trânsito naquela zona da autoestrada está muito condicionado. No sentido Porto - Lisboa há corte da via esquerda e da via central. No sentido Lisboa - Porto, as três vias estão cortadas e neste momento circula-se pela berma.

(Informação atualizada às 12:35)