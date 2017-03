Pub

Viatura seguia em direção ao Porto

Um autocarro incendiou-se hoje quando circulava na Rua Serafim Pereira Coutinho, em Rio Tinto, concelho de Gondomar, sem provocar vítimas, disse à Lusa fonte do Centro Distrital de Operações de Socorro (CDOS) do Porto.

De acordo com a fonte, o pesado de passageiros pertence à empresa Valpi e circulava vazio sem passageiros.

"A informação que nos chegou do local é que o autocarro circulava sem passageiros", sublinhou a fonte do CDOS. No entanto, o Jornal de Notícias avança que seguiam 30 pessoas a bordo e que estas saíram da viatura sem qualquer ferimento, tendo depois seguido noutro autocarro em direção ao Porto.

O alerta foi dado cerca das 08:15 e o fogo já foi extinto.

As causas do incêndio ainda não são conhecidas.

O autocarro tinha partido de Valbom, Gondomar.