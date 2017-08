Pub

A atualização do recenseamento eleitoral está suspensa a partir de hoje e até dia 01 de outubro, data das eleições autárquicas, de acordo com o mapa-calendário das operações eleitorais divulgado pela Comissão Nacional de Eleições (CNE).

"No 60.º dia que antecede cada eleição (...) e até à sua realização, é suspensa a atualização do recenseamento eleitoral", é referido no mapa-calendário.

De acordo com um diploma publicado em 17 de julho em Diário da República, Portugal tem 9.396.680 eleitores inscritos que podem votar nas próximas eleições autárquicas, menos do que nas anteriores, em que estavam registados pouco mais de 9,5 milhões.

Segundo o diploma, os últimos dados da base central do recenseamento eleitoral indicavam que estão inscritos 9.369.574 cidadãos nacionais, 13.462 cidadãos da União Europeia, não nacionais, e 13.644 outros cidadãos estrangeiros residentes em Portugal.

Nas últimas eleições autárquicas, em 2013, estavam inscritos 9.501.103 eleitores. Destes, pouco mais de metade votaram, uma vez que a abstenção foi de 47,40% (não votaram 4.503.098 eleitores).

As eleições autárquicas estão marcadas para 01 de outubro deste ano.