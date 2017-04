Pub

O antropólogo passou muito tempo em Meia Via para tentar perceber o que alimentava a multidão que seguia Maria da Conceição, numa pesquisa para a tese de doutoramento : "Práticas sociais e discursos políticos em torno de cultos populares, o caso da Ladeira do Pinheiro". Hoje, sublinha que o culto é residual e que tenderá circunscrever-se à gestão dos lares de idosos.

O fenómeno da Santa da Ladeira parece estar a esfumar-se, porque é que isso acontece?

O bispo João Miguel morre no anos 2000 e depois também a "santa", que estava muito debilitada. As pessoas que lá estavam foram envelhecendo e o bispo Estêvão foi-se apropriando de tudo, o que causou revolta. A Igreja Ortodoxa Búlgara Alternativa não tem praticamente representação fora da Bulgária e este Santuário concede-lhe alguma importância na panóplia das igrejas ortodoxas, que são pequenas, mas há uma certa conflitualidade latente. As pessoas que lá iam eram de longe, não tinham uma ligação direta com quem lá vivia e, com a passagem do testemunho, foram-se desligando.

Conflitualidade com os seguidores da Maria da Conceição?

Sim, nomeadamente com os que pertencem ao "exército branco". Há devotos que continuam a ir no primeiro domingo do mês mas que não entram, a própria Teresinha foi afastada pela Fundação. A Maria da Conceição foi recebendo crianças, hoje são adultos e que continuam a viver lá. Fazem azeite, queijo, tem uma pequena produção familiar, o que não significam que todos estejam de acordo com o que se está a passar.

Quantos serão?

Duas ou três dezenas de pessoas, trabalham e vivem lá, freiras ortodoxas e do "exército branco".

O que os espera no futuro?

Será cada vez mais uma Instituição Particular de Solidariedade Social (IPSS) que por acaso tem uma vertente católica. O culto é claramente residual, não estou a ver os búlgaros a alimentar o Santuário.

Como é que ela conseguiu construir todo aquele património?

É um património bastante grande, em termos de terreno até é maior que o Santuário de Fátima. O dinheiro veio todo do culto da Maria da Conceição. O padre ortodoxo Alexandra Bonito - a vidente começou por ser reconhecido pela igreja ortodoxa portuguesa -, conta que quando lá estava a Maria da Conceição tinha um avental que ia enchendo de notas. Quando levava o dinheiro ao banco tinha que ir um GNR. Fez a catedral, o lar de idosos e uma segunda Igreja já quase a morrer

Os estrangeiros também a visitavam?

Sim e eram pessoas essencialmente oriundas de países cristãos, nomeadamente latinos, principalmente de Espanha mas também França. Vinham depois muitos padres, que andam sempre na lógica do afastamento e proximidade com o culto católico. A Ladeira do Pinheiro era um foco de atração de tudo o que era paranormal, de tudo o que era rejeitado de todos os outros países.

O que é que as Aparições de Fátima têm que a Santa da Ladeira não tem?

Em primeiro lugar, este tipo de fenómenos não se pode vulgarizar. Depois porque Maria da Conceição é uma vidente adulta, carismática, capaz de fazer a sua organização e de valer a sua voz, alguém que não é maleável, a Igreja viu-a como uma ameaça. E Fátima demorou 40 anos a ser reconhecida.