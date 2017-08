Pub

O nome de Rui Pedro Mendonça, o jovem que desapareceu em Penafiel, em 1998, durante algumas horas não constou da lista dos desaparecidos em Portugal, no site da Polícia Judiciária (PJ).

Na lista de desaparecidos no site da PJ o nome de um dos casos mais antigos e mais mediáticos do país, o de Rui Pedro Mendonça, cujo paradeiro permanece um mistério há quase duas décadas, esteve ausente durante um largo período, o que causou apreensão à família. Mas afinal, tudo não passou de uma situação provocada pela atualização do site. Neste momento, a questão informática já está resolvida.

Manuel Mendonça, pai de Rui Pedro, foi "apanhado de surpresa" e, em declarações ao DN, ao início da tarde, mostrou-se preocupado com a situação que considerou "estranha e insólita". "Não sabia de nada, mas espero que regularizem a situação rapidamente", afirmou.

Em declarações ao DN, Almeida Rodrigues, Diretor Nacional da PJ, explicou tratar-se de um problema provocado pela "atualização do site". "Estamos a transpor os dados da página antiga para a nova. É por isso que o nome de Rui Pedro não consta da lista e não por haver algum avanço na investigação", referiu. O responsável adiantou ainda que a atualização terminará "tão breve quanto possível". "Aproveitamos período das férias judiciais do mês de agosto para proceder à atualização, de forma a facilitar e melhorar o acesso aos dados por parte da população e da comunicação social", concluiu, avisando horas depois que a situação já estava normalizada.

O caso mais antigo em Portugal é o de Jorge Sepúlveda, desaparecido em 1991, com 14 anos na altura. Foi outro dos nomes que deixou, temporariamente, de figurar na base de dados do site da PJ.

Casos mediáticos

Rui Pedro Mendonça foi um dos casos mais mediáticos, à escala nacional. Com nove anos na altura (1998), desapareceu da zona de Paredes. Apesar dos esforços da mãe, Filomena, que apelou publicamente às autoridades, Rui continua desaparecido.

Rui Manuel Pereira desapareceu em 1999, em Vila Nova de Famalicão. Na altura contava 15 anos e tinha uma cicatriz junto do olho esquerdo.

Sofia Catarina Valente é a criança mais nova na lista que a PJ tem de casos por resolver de crianças desaparecidas. Em 2004, contava apenas dois anos. Desapareceu em Câmara de Lobos, no Funchal. Os pais da criança estavam já separados na altura. O pai é o principal suspeito do rapto de Sofia.