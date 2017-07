Pub

Desde a entrada em vigor do regulamento 2017/458, sobre o reforço da fiscalização nos aeroportos, as companhias que integram a associação A4E e os passageiros têm acumulado prejuízos por perda ou adiamento de voos

Dez milhões de euros é o custo que a A4E, um grupo de 15 companhias aéreas, incluindo a TAP, estimam ter sofrido desde abril, em conjunto com os passageiros, devido ao maior rigor no controlo de documentos nos aeroportos após a entrada em vigor do Regulamento 2017/458, no qual a Comissão Europeia pede mais atenção à circulação de pessoas, mesmo que o façam no espaço Schengen.

As longas filas que se têm registado nos postos fronteiriços - no caso do Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa), nos primeiros seis meses do ano houve 87 dias em que foram registados tempos máximos de espera superiores a 60 minutos, como o DN noticiou no dia 22 - levaram as companhias a alertar para os impactes negativos que a situação está a gerar. Um problema que poderá agravar-se nestes meses de verão.

"Estamos a falar em prejuízos que podem rondar os dez milhões de euros só no que diz respeito às nossas companhias por atrasos nos voos ou na perda de ligações por parte de quem viaja. E no verão, em que os voos estão cheios, não será fácil esperar pelos passageiros ou colocá-los em novas ligações", adiantou ao DN fonte da A4E - Airlines for Europe, que reúne empresas como TAP, Ryanair, Lufthansa, easyJet ou Air France-KLM.

A associação garante que os maiores problemas estão a registar-se nos aeroportos de Portugal, Espanha, França, Itália e Bélgica, onde as filas para o controlo podem atingir as quatro horas de espera. "Os Estados têm de tomar as medidas necessárias para prevenir interrupções e colocar pessoal apropriado e recursos suficientes para proceder aos controlos", salientou em comunicado o diretor-geral da associação, Thomas Reynaert. Dando como exemplo o que se passa em Madrid e em Palma de Maiorca (ambos em Espanha), Lisboa, Lyon e Paris-Orly (França), Milão (Itália) e Bruxelas (Bélgica), "em que temos imagens de passageiros em filas com centenas de metros. Em alguns aeroportos, o atraso nos voos subiu 300% comparado com o ano passado".

A opção de Bruxelas em reforçar a fiscalização - no regulamento a decisão é justificada com o "fenómeno dos combatentes terroristas estrangeiros, muitos dos quais são cidadãos da UE, o que demonstra a necessidade de reforçar os controlos nas fronteiras externas no que respeita às pessoas que beneficiam do direito de livre circulação ao abrigo do direito da União" - leva a que as autoridades demorem agora mais tempo nesse controlo, logo existe uma maior acumulação de pessoas nas filas.

Em declarações ao DN, a A4E adiantou que está em "contacto com a Comissão, que pediu mais dados sobre os atrasos nos voos. Temos a expectativa de que com esses dados que vamos recolher se encontre uma solução". Como os governos têm até 7 de outubro para começar a cumprir este regulamento, a associação espera conseguir até lá alterar o documento.

Mais demora em Lisboa

Em Portugal, os maiores problemas acontecem no Aeroporto Humberto Delgado (Lisboa). Ao DN, o Serviço de Estrangeiros e Fronteiras (SEF) justificou as filas - no primeiro semestre, além do aumento no tempo máximo de espera superior a 60 minutos, também no período de 45-59 minutos houve subida: 51 dias em comparação com os 25 de 2016 - com o facto de terem aumentado os voos de longo curso, "o que implica o desembarque ao mesmo tempo de um maior número de passageiros, sobretudo de países terceiros, com rotas mais complexas, requerendo análises de risco mais elaboradas". Fonte oficial do SEF garantiu que tem sido reforçado o efetivo no aeroporto de Lisboa - o único em Portugal onde se têm registado problemas deste tipo -, esperando, todavia, autorização para ser aberto um "concurso externo para 200 inspetores".

"A falta de diálogo entre a ANA, o SEF e companhias, além do facto de haver só uma zona de chegadas onde se juntam todos os voos", são os grandes responsáveis pelos atrasos, considera Renato Mendonça, do Sindicato dos Inspetores de Fiscalização, Investigação e Fronteiras. A que acresce o facto de o "aeroporto não estar preparado adequadamente para a sua função e a concentração de voos num mesmo período", como frisou ao DN Acácio Pereira, do Sindicato da Carreira de Inspeção e Fiscalização do SEF.

A ANA - Aeroportos de Portugal, contactada pelo DN, não quis comentar o alerta das companhias aéreas agrupadas na A4E.