Cena envolvia o uso de várias armas de fogo. Polícia não sabe se disparo foi acidental

Um ator foi baleado mortalmente no cenário das filmagens de um videoclipe da banda australiana de rap Bliss N Eso. Segundo o The Guardian, o homem, na casa dos 20, foi baleado no peito quando estava a filmar uma cena do teledisco que envolvia o uso de "várias armas de fogo", confirmou a polícia de Queensland.

As filmagens decorriam no interior de um bar, na cidade australiana de Brisbane, e a polícia já abriu uma investigação ao sucedido: "Não sabemos especificamente como ocorreram os ferimentos nesta altura, e esse será o objetivo do nosso inquérito", revelou à imprensa o inspetor Tom Armitt, que admitiu não saber se as armas utilizadas no cenário tinham munições verdadeiras ou falsas.

O mesmo responsável referiu que a vítima era um ator e não um duplo, como chegou a ser avançado, esclarecendo que vários atores que participavam na cena dispararam armas de fogo.

Os Bliss N Eso publicaram entretanto um comunicado no Facebook, lamentando a morte do ator e revelando que não estavam no local no momento do tiroteio que ocorreu durante as filmagens. A banda referiu ainda que vai prestar todo o apoio possível à investigação e que a equipa de agentes do grupo está já em contacto com a polícia e com a companhia que produzia o videoclipe. "Estamos muito abalados pelo que aconteceu. Os nossos corações e orações estão com a família da vítima e amigos, assim como com a equipa que estava envolvida na filmagem".

