Associação das Mulheres Cientistas está a recolher informação sobre modelos que existem na Europa para apresentar ao Governo através da Comissão da Igualdade e Género

Creches e infantários nos locais de trabalho, salas de amamentação e parques de estacionamento próprios são algumas das condições que não existem em Portugal e que são referenciadas por mulheres cientistas como algo que poderia facilitar o processo de decisão quando têm de optar entre uma carreira com um cargo de chefia ou o lado familiar. Maria João Bebiano, presidente da Associação das Mulheres Cientistas (APOMET), disse ao DN: "Estamos a recolher informação para apresentar ao governo, provavelmente através da Comissão de Igualdade e de Género, uma proposta que preveja a criação de este tipo de equipamentos e de outro que possam ajudar as mulheres", garantiu. A APOMET só não o fez antes porque, apesar de ter sido criada em 2005 com o objetivo de representar as mulheres na ciência, "tem tido alguma dificuldade em se afirmar", admite, "agora consideramos que já temos um lugar na sociedade e que podemos avançar com certos projetos". Segundo a professora catedrática da Universidade do Algarve, "a ausência de mulheres nos cargos de chefia é uma realidade de há muito e há que tentar combater". No entanto, acrescenta, se não chegam lá é porque ainda há "uma certa desconfiança do que seria ter uma mulher à frente de determinados cargos. Há um certo protecionismo que, aliado aos processos de seleção muito competitivos, as vão afastando da chefia". Dá como exemplo a via académica, onde há três reitoras, duas no ensino público e uma privado, nas mais de 20 instituições.