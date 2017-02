Pub

Aconteceu na sexta-feira, em Ponte de Lima. Assaltantes tentaram rebentar a montra da ourivesaria com tiros de metralhadora

Na sexta-feira, um grupo de homens armados tentou assaltar uma ourivesaria no centro da vila de Ponte de Lima, Viana do Castelo. Segundo o jornal O Minho, os homens pararam frente à ourivesaria em dois automóveis de matrícula espanhola e tentaram partir a montra, recorrendo ao que parece ser uma marreta e aos disparos de pistolas automáticas.

De acordo com a mesma fonte, foram disparados cerca de 10 a 12 tiros, mas mesmo assim os assaltantes não conseguiram partir o vidro da montra, motivo pelo qual acabaram por desistir, pondo-se em fuga.

Imagens da tentativa de assalto foram agora reveladas, capturadas no momento pelas câmaras de vigilância do local. No vídeo, são visíveis os cinco encapuzados a disparar para dentro da ourivesaria, tentando forçar a entrada com recurso a metralhadoras.

As imagens foram divulgadas pelo jornal O Minho, que refere que a hora apresentada no vídeo não corresponde à hora real dos acontecimentos por desajuste do sistema de videovigilância: a tentativa de furto aconteceu pelas 18:15, segundo a mesma fonte, e só foi evitada devido ao sofisticado sistema de segurança do estabelecimento comercial.