Assaltante tentou por duas vezes ficar com a bicicleta. O momento foi filmado

"Acabava de sair da loja com uma bike de testes a caminho do passeio de BTT solidário organizado pela PSP (Instituto Superior de Ciências Policiais e Segurança Interna - ISCPSI) e este "artista" tentou roubar-me a bike", relata Carlos André que publicou o vídeo nas redes sociais.

Da primeira vez, o assaltante tentou "sem sucesso pois consegui esquivar-me quando me tentou agarrar o braço."

A segunda tentativa foi mais elaborada:"Meteu-se no BUS que estava a chegar à paragem ao meu lado e saiu mais à frente na próxima antes de eu passar, fazendo a segunda tentativa de roubo (aqui já eu estava a filmar pois aproximava-me do evento e tencionava captar as primeiras imagens à chegada)."

Porém, desta vez, a abordagem "foi mais intensa e sem hipótese de escapar preferi ir direito ao "artista" a todo o gás pois estava disposto a dar-lhe (com) a bike de boa vontade!"

O azar para o assaltante estava a meia dúzia de metros. "Magoado na mão desistiu da proeza e como o karma é (F...)lixado continuou a caminhar no sentido do evento organizado pela polícia e acabou algemado", escreve Carlos André.