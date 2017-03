Pub

Suspeito fugiu de automóvel

Uma caixa Multibanco na Parede foi hoje assaltada e o suspeito fugiu de automóvel com um montante indeterminado de dinheiro, indicou fonte do Comando Metropolitano da PSP de Lisboa.

O assalto ocorreu entre as 5:50 e as 6:00, precisou a fonte, adiantando que a Polícia Judiciária também esteve no local.

Até ao momento não se sabe o montante do furto, referiu.