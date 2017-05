Pub

Detidos vendiam bilhetes para jogos de futebol, concertos, festivais e para a final do Estoril Open

A Autoridade de Segurança Alimentar e Económica (ASAE) deteve sete pessoas por especulação na venda de bilhetes pela internet para vários eventos, entre os quais o Estoril Open e jogos da I liga de futebol.

Em comunicado hoje divulgado, a ASAE explica que realizou uma ação de fiscalização sobre a venda ilícita de bilhetes na internet, entre quinta-feira e sábado passados, levando à detenção, em flagrante delito, de sete pessoas, tendo identificado um oitavo suspeito, pela especulação de venda de bilhetes, para vários eventos.

Os bilhetes, anunciados na internet, foram colocados à venda acima do seu valor oficial, chegando a serem pedidos preços superiores a 400% relativamente ao valor facial do bilhete.

A oferta incluía a final do Estoril Open, concertos, festivais e jogos da I Liga de futebol já com forte procura, como o jogo entre o Rio Ave e o Benfica, do passado domingo, e o último encontro do campeonato entre o Boavista e o Benfica.

As detenções, adianta a ASAE, foram feitas em Leiria, Matosinhos, Vila do Conde, Porto e Lisboa, sendo apreendidos 13 bilhetes.

O crime de especulação punido com pena de prisão até 3 anos.

Os sete detidos aguardam julgamento em processo sumário.