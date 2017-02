Pub

Pedro Bourbon, advogado que foi detido por sequestro e homicídio de um empresário de Braga, denunciou o "bruxo da Areosa" como único mandante do crime e tem receio de ter colocado família em perigo. Há sete arguidos detidos

Um dos arguidos do grupo que terá sido responsável pela morte do empresário João Paulo Fernandes, em maio de 2016 - que foi raptado em frente à filha e depois, segundo as autoridades, estrangulado e o corpo dissolvido em ácido - acusa outro dos envolvidos de ser o mandante do crime.

De acordo com o Jornal de Notícias, Pedro Bourbon, advogado que o Ministério Público considera ser o mentor do sequestro e homicídio do empresário de Braga, pediu ao juiz proteção policial para a mulher e para os dois filhos menores, que vivem em Braga, alegando que está inocente e que Emanuel Paulino, conhecido como "bruxo da Areosa", é o único mandante do crime.

Num requerimento ao juiz preenchido pelos advogados de Bourbon, e citado pelo JN, os causídicos defendem que as recentes declarações do advogado colocam em risco a segurança dos familiares. O advogado diz que o "bruxo", de quem era amigo, lhe confessou o sequestro e homicídio de João Paulo Fernandes. Estas declarações, que poderão ser uma "reviravolta" no caso, referem os defensores de Bourbon, põem em perigo a família do arguido já que Paulino, o "bruxo da Areosa", apesar de estar detido, poderá tentar assassinar quem o denuncie.

Pedro Bourbon diz que só agora veio denunciar Paulino porque no primeiro interrogatório não quis prejudicar os seus dois irmãos, Manuel e Adolfo, que reconhece agora também participaram no crime. Ao todo, nove pessoas foram constituídas arguidas, sete ficaram em prisão preventiva. O advogado de Braga refere ainda que a placa do seu escritório foi vandalizada e que o ato foi uma ameaça velada à família.

Recorde-se que o advogado Pedro Grancho Bourbon, 41 anos, com escritórios em Braga, Coimbra e Porto, era secretário-geral do Partido Democrata Republicano (PDR) de Marinho Pinto. Segundo a acusação, sete dos arguidos organizaram-se um esquema, que implicava sequestrar e matar o empresário João Paulo Fernandes, de forma a impedi-lo de reverter um estratagema mediante o qual o património dos seus pais fora passado para uma sociedade controlada por dois dos arguidos.

Bourbon vem agora dizer que em nada beneficiaria deste esquema e que se tinha afastado do "bruxo da Areosa", a quem o pai do empresário assassinado tinha prometido dinheiro, acabando por não lhe entregar qualquer verba, o que terá espoletado a "sede de vingança e o crime posterior".