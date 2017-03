Pub

Professores visitaram Media Lab e ficaram a conhecer as várias fases de um jornal.

O centro educativo Media Lab do Diário de Notícias recebeu este sábado, nas Torres de Lisboa, mais uma edição do workshop "Jornal Escolar: Da ideia à concretização", com professores de várias escolas.

O centro educativo explicou aos professores todas as fases de desenvolvimento de um jornal, desde a ideia à criação e impressão do mesmo. Tiveram ainda a oportunidade de conversar com Leonídio Pereira, sub-director do Diário de Notícias, sobre a forma como se "constrói" a edição de um jornal.

Os professores analisaram e esclareceram ainda várias formas de concretizar o jornal através de um programa gratuito.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.