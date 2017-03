Pub

A empresa anunciou também um iPad mais barato

A Apple lançou esta terça-feira novos produtos e existem surpresas, a começar pela cor dos telemóveis. As novas versões dos iPhone 7 e 7 Plus existem em vermelho, por uma boa causa.

A opção já está disponível para pré-venda online, Apple Store portuguesa incluída, e surge para comemorar e assinalar o 10.º aniversário da perceria entre a Apple e a RED, associação de luta contra a SIDA. Parte do valor da venda dos aparelhos reverte para a associação.

Esta edição especial do iPhone 7 custará 889 euros, com o 7 Plus a custar 1029 euros. Além da cor exclusiva, os novos iPhone têm mais memória: 128 GB e 256 GB.

Além do iPhone versão solidária, a Apple apresentou também ao mundo o novo iPhone SE, versão low cost do conhecido smartphone, que terá o dobro da memória que tinha até agora. Existem duas versões: uma com 32 GB e outra com 128 GB, com preços entre os 499 e os 609 euros.

A empresa apresentou também um novo iPad. O tablet da Apple perde o nome Air 2 e e chama-se apenas iPad. O novo modelo destaca-se por ter um novo processador e pela redução do preço para cerca de metade. Existem versões de 32 e de 128 GB, bem como sem e com entrada para cartão SIM. Os preços, consoante a versão, variam entre os 419 e os 579 euros..

