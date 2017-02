Pub

Passos Manuel usou Facebook para informar sobre o estado das jogadoras feridas

Carla Martins, de Vila Franca de Xira, jogadora de andebol feminino no Passos Manuel, deixou o seu testemunho na página de Facebook do clube lisboeta, algumas horas depois do capotamento do autocarro onde ela seguia com o resto d a equipa, na A1,em Aveiras de Cima. "Amigos e familiares, apesar do susto estou bem. Estamos bem! Não se preocupem. Beijos a todos". O post era das 15.00 de ontem. O acidente tinha acontecido pelas 11.30. O autocarro que transportava a equipa de séniores de andebol feminino do Passos Manuel despistou-se e capotou sobre o separador central, invadindo a faixa contrária (norte-sul). Houve ainda dois automóveis envolvidos no acidente. No conjunto, 22 feridos, quase todos ligeiros.

A página de Facebook do Núcleo de Antigos Alunos do Liceu Passos Manuel (NAAL) colocou o primeiro post pelas 13.11, informando que nenhum dos elementos da equipa estava ferido com gravidade. A partir daí, foram atualizando a informação ao longo do dia para sossegar familiares e amigos.

O único em estado um pouco mais grave (mas não crítico) foi o treinador da equipa, segundo informações avançadas ao DN por José Emídio, dirigente da área desportiva do Núcleo de Antigos Alunos do Liceu Passos Manuel (NAAL). A motorista do autocarro sofreu ferimentos ligeiros. As atletas feridas têm idades entre os 18 eos 30, a maioria são estudantes universitárias e trabalhadoras, como adiantou José Emídio.

Pelas 15.00, a página de Facebook do NAAL referia os nomes dos que já tinham seguido para suas casas, e os que foram para os hospitais de Santarém, Santa Maria e Vila Franca de Xira.

Jogo do campeonato adiado

O auto carro seguia para o Porto, para um jogo do campeonato nacional com o Académico do Porto, disputa que foi adiada até data a consignar. O NAAL Passos Manuel entrou logo de manhã em contacto com a transportadora Transdev. "Trabalhamos há anos com esta transportadora e nunca houve problema nenhum. Ainda não sabiam o que terá estado na origem do despiste com capotamento. A nossa principal preocupação foi dar todo o apoio que fosse necessário, às jogadoras e às famílias", referiu José Emídio.

A equipa feminina de séniores de andebol do Passos Manuel é a nona classificada no campeonato nacional. Foi a primeira vez, em 53 anos de História do clube lisboeta, que aconteceu um acidente envolvendo os seus atletas. Segundo conta José Emídio, a equipa de andebol feminino do NAAL existe desde 1974 e foi uma das pioneiras nesta modalidade.