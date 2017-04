Pub

Primeiro-ministro disponibiliza ainda "todo o apoio necessário"

O primeiro-ministro, que está numa visita oficial no Luxemburgo, telefonou esta terça-feira ao presidente da Câmara de Lamego para endereçar as suas condolências às famílias das vitimas da explosão numa fábrica de pirotecnia em Avões, Lamego.

Fonte oficial do gabinete do primeiro-ministro adiantou à agência Lusa que, nessa conversa telefónica, António Costa disponibilizou-se "para o que fosse preciso" junto do presidente da autarquia.

"Em nome do @govpt, quero enviar os sentimentos e uma palavra de ânimo aos familiares das vítimas do incidente desta tarde em Lamego" escreveu António Costa na sua conta no Twiter, acrescentando: "Já telefonei ao presidente da Câmara Municipal de Lamego, lamentando este incidente e disponibilizando todo o apoio necessário"

[artigo5770684]

Na conversa telefónica, segundo a fonte, António Costa referiu que o secretário de Estado da Administração Interna, Jorge Gomes, já está a caminho do local do acidente, que provocou, segundo os mais recentes dados oficiais, quatro mortos e pelo menos três desaparecidos.