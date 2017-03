Pub

Empresa de segurança informática contabiliza o número de "buracos" no software que podem ser explorados

O Android foi o software em que foram detetadas vulnerabilidades em 2016 no ranking da empresa de segurança informática CVE, que contabiliza o número de falhas de segurança detetadas em sistemas operativos e outros programas.

Com 523 vulnerabilidades "distintas" encontradas durante o ano passado, o Andoid encabeça este ranking, muito à frente do Debian Linux (327 vulnerabilidades) ou do Ubuntu Linux (278). que ocupam o segundo e terceiro lugares, respetivamente.

O sistema operativo móvel mais utilizado no mundo - de acordo com dados da consultora Gartner, 8 em cada 10 smartphones utilizam Android - destacou-se assim pela insegurança, especialmente em comparação com a concorrência: o iOS, da Apple (que equipa os iPhones), surge em 15.º lugar (161 vulnerabilidades) e o Windows 10 (aqui contabiliza-se desktop e mobile) em 14.º (172 falhas).

Este resultado é ainda mais negativo para o sistema operativo da Google se compararmos com os resultados do ano anterior. Em 2015, o Android ocupou o 26.º lugar deste ranking, com apenas 125 vulnerabilidades detetadas.

Caminho inverso fizeram, curiosamente, os sistemas operativos da Apple. Apesar da fama que têm de serem softwares "muito seguros", o Mac OS X (que equipa os computadores Macintosh) e o iOS ocuparam os dois primeiros lugares do ranking em 2015.

