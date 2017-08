Pub

Os utilizadores podem acrescentar "Florence" a programas de troca de mensagem e podem receber lembretes

Uma "amiga virtual" eletrónica que lembra as horas de tomar medicação através de mensagens pelo Facebook ou Whatsapp é utilizada diariamente por duas mil pessoas, disse à agência Lusa o coautor da "Florence", André Fialho.

Licenciado em Bioengenharia, André Fialho está baseado na empresa Phillips, em Boston, nos Estados Unidos da América, e juntou-se ao alemão David Hartwig, criador da ideia que esperam um dia poder vir a ser determinante na ligação entre doentes e médicos, que cada vez têm menos tempo para estar atentos aos pacientes.

Por enquanto, a "Florence" (inspirada na enfermeira britânica Florence Nightingale) é "uma espécie de amigo ou contacto virtual" que as pessoas podem acrescentar aos seus programas de troca de mensagens e de quem podem receber lembretes para tomar medicação ou registar consumo de água, alimentos, exercício ou ciclos menstruais.

O melhor do Diário de Notícias no seu email Fechar Agora pode subscrever gratuitamente as nossas newsletters e receber o melhor da atualidade com a qualidade Diário de Notícias. Subscrever

No primeiro contacto, Florence avisa que nada do que possa "dizer" se substitui aos cuidados médicos e pergunta em que pode ajudar em duas vertentes: dar conselhos de saúde relativos a alimentação, sintomas de doença ou exercício ou ajudar a cumprir as indicações de médicos.

"É tudo baseado em fontes da literatura que se baseia em evidência científica e aprovado pela [agência norte-americana que supervisiona os alimentos e medicamento] FDA", afirmou André Fialho.

No futuro, os autores do projeto esperam "envolver os especialistas na área da medicina" para contribuírem, assinalando que o objetivo principal de "Florence" é "motivar as pessoas para seguirem o que os médicos dizem".

Desde junho de 2016, quando foi lançado, mais de 20 mil pessoas aderiram ao serviço e há mais de duas mil que o seguem diariamente, referiu.

André Fialho indicou que ainda está na fase inicial e que com o seu parceiro estuda a melhor maneira de conseguir o mais difícil: "cativar as pessoas".

Quando chegarem a essa fórmula, que pode ser a evolução para uma espécie de jogo, procurarão levar a Florence aos hospitais para servir como uma maneira de criar e manter ligação com os doentes, sendo "um elo de ligação entre médicos no hospital e pessoas em casa.

Por enquanto, Florence apenas fala inglês, mas nos próximos meses falará ainda português, espanhol e francês.