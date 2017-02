Pub

Num caso de homicídio, gigante americana invoca primeira emenda da constituição dos EUA para não divulgar informação

Numa era em que a tecnologia não só aproxima as pessoas, como está também ela cada vez mais próxima dos seres humanos, onde começa e acaba a realidade digital pode ser uma definição complicada de alcançar.

Esta noção vem agora novamente à tona com uma situação em que estão envolvidas a Amazon, um produto seu e um caso de homicídio. Quem está no centro da trama é Alexa, uma assistente digital da gigante empresa norte-americana.

Neste caso, concretamente, a Alexa de Andrew Bates pode conter até 48 horas de informação e conversas do seu dono. O problema? Bates está a ser julgado pela morte de Victor Collins, um amigo seu que foi encontrado morto na sua banheira.

A Amazon contesta um mandado da polícia do Arkansas, que pensa que a Alexa pode conter áudio que pode ser essencial para resolver definitivamente o caso.

Pegando na constituição norte-americana, a Amazon invoca a Primeira Emenda, que, entre outras coisas, protege a liberdade de expressão e o direito a reter informação e ideias. No centro da defesa da Amazon é que a assistente Alexa tem cerca de dois dias de áudio e que ceder isso seria uma grande invasão de privacidade. Em suma, para a Amazon, Alexa é abrangida por direitos constitucionais.

"Tamanho pedido do governo inevitavelmente faz com que os utilizadores se acanhem de exercer os seus direitos dados pela Primeira emenda, no que toca a procurar e receber informação, assim como expressar e ter conteúdo na privacidade das suas casas. Esta conduta está expressa na base da Constituição", escreveram os advogados da Amazon em comunicado.

Terá agora a justiça que decidir se uma assistente digital como a Alexa tem, ou não, algum nível de personalidade jurídica.