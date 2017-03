Pub

Os clientes da loja têm questionado a campanha da marca espanhola

"Ama as tuas curvas", apela uma campanha da Zara. Só que a imagem escolhida para ilustrar essa promoção aos jeans da marca está a irritar alguns clientes. É que a campanha é protagonizada por duas modelos, com ar adolescente e com muito poucas curvas.

Os comentários azedos em relação à campanha já duram há pelo menos duas semanas e já acontecem em vários países onde a marca espanhola está presente.

Além de constatar que aquelas modelos não são propriamente os mais adequados para falar de curvas, muitos têm gozado com a campanha.