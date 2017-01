Pub

Um grupo de 30 alunos do 8.º ano do Colégio Salesiano de Lisboa experimentou esta quarta-feira o Media Lab

A visita começou com uma formação onde se discutiu sobre o "bombardeamento" de informação a que estamos sujeitos no dia-a-dia. Os jovens puderam também perceber como se constrói uma notícia e quais são os elementos principais de uma primeira página.



Depois de consolidar os conceitos fundamentais, visitaram as redações do Diário de Notícias, Dinheiro Vivo e TSF.



O grupo dividiu-se e trabalhou na versão em papel, vídeo e rádio. Como resultado final saíram primeiras páginas, noticiário em vídeo e em rádio. Os alunos foram jornalistas por um dia e ainda levaram o seu trabalho para casa.



O centro educativo Media Lab promove a literacia mediática e pretende incutir uma cidadania ativa através de atividades práticas, onde o "aprender fazendo" é o mote. Recebe grupos desde o 1.º ciclo até ao público adulto, em sessões de manhã ou de tarde. Mais info em http://www.medialab.dn.pt/.