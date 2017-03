Alunos do 3º e 4º ano foram jornalistas por um dia

Pub

Hoje, 45 alunos da Escola Básica D. Nuno Álvares Pereira de Setúbal, visitaram o Media Lab, nas Torres de Lisboa, sede do Global Media Group

Alunos do 3.º e 4.º ano da Escola Básica D. Nuno Álvares Pereira de Setúbal , tiveram hoje a oportunidade de se tornarem jornalistas por um dia.

A visita iniciou-se com a colocação dos coletes que lhes permitiram "vestir" a pele desta profissão. Posteriormente, assistiram a uma pequena formação, para que, mais tarde, conseguissem realizar a atividade proposta: uma primeira página do Diário de Notícias. No processo, conheceram ainda novas profissões da área e quais as responsabilidades que têm, como é o caso dos editores, paginadores e fotojornalistas.

Os jovens repórteres tiveram ainda a possibilidade de visitar a redação do Diário de Notícias e do jornal económico Dinheiro Vivo, referida como sendo um "escritório grande".

O centro educativo Media Lab pretende promover uma cidadania ativa. Saiba mais em: www.medialab.dn.pt

