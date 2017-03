Pub

O Media Lab recebeu a visita de cerca de 48 alunos do 8.º ano da Escola Secundária com 3.º ciclo do Ensino Básico D. João II, de Setúbal.

Os estudantes aceitaram o desafio de serem jornalistas por um dia e realizaram workshops de Jornalismo em rádio, nos estúdios da TSF. Na redação do Diário de Notícias trabalharam em formato de vídeo e em papel, onde pesquisaram e escreveram as notícias para uma primeira página.

Os jovens repórteres do Media Lab tiveram a oportunidade de assistir a uma formação, onde abordaram temas como a importância da informação e os perigos associados ao mau uso da mesma. Puderam, ainda, conhecer as instalações de algumas marcas do Global Media Group e perceber como trabalham os jornalistas no seu dia-a-dia.

O centro educativo Media Lab tem como principal objetivo promover a literacia mediática e formar cidadãos ativos. Visite o projeto em www.medialab.dn.pt

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.