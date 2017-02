Pub

O centro educativo Media Lab DN recebeu esta terça-feira 33 alunos do Colégio São Filipe, de Setúbal.

Os jovens, de 5.º e 6.º anos, foram jornalistas por um dia e realizaram uma primeira página de um jornal. Organizados em pares, pesquisaram notícias no DN online e, com base nas que escolheram, escreveram a manchete do dia, o destaque fotográfico e as respetivas chamadas.

Os pequenos jornalistas tiveram, ainda, a oportunidade de assistir a um filme que conta a história dos 152 anos do Diário de Notícias. Em conjunto com o formador, puderam também discutir alguns conceitos e ideias base do jornalismo, tal como a importância da informação.

O centro educativo Media Lab pretende promover uma cidadania ativa e recebe jovens de todas as idades, em sessões realizadas da parte da manhã e de tarde.

Percorra a galeria de imagens acima clicando sobre as setas.