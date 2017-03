Pub

Os alunos dos 3.ºs, 4.ºs, 5.ºs e 6.ºs anos do Jardim-Escola João de Deus de Santarém visitaram esta quarta-feira o Media Lab do Diário de Notícias, na sede do Global Media Group nas Torres de Lisboa, onde aprenderam a escrever uma primeira página.

À chegada, os alunos participaram numa ação de formação onde ficaram a conhecer a história e o trabalho que é feito no Diário de Notícias, tendo ainda sido sensibilizados para os potenciais perigos da Internet e das redes sociais.

Depois, aceitaram o desafio de desenvolver, a pares, uma primeira página do Diário de Notícias e um noticiário em rádio, gravado no estúdio da TSF. Tiveram ainda a oportunidade de visitar a redação do DN e do Dinheiro Vivo e de conhecer mais a história do grupo a que pertencem.

O centro educativo Media Lab DN pretende promover a literacia mediática e formar cidadãos mais ativos e conscientes nas suas escolhas e decisões. Realiza sessões de segunda a sábado, da parte da manhã e da tarde, nas instalações do Global Media Group, nas Torres de Lisboa. Saiba mais em www.medialab.dn.pt.

