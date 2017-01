Pub

O centro educativo Media Lab abriu as portas a 44 alunos da Escola Básica Fonte dos Escudeiros, do distrito de Santarém

Os pequenos repórteres do 4.º ano, divididos em diferentes grupos, puderam visitar algumas das marcas do Global Media Group.

Entre as 10:00 e as 12:30, os alunos puderam ser jornalistas de diferentes plataformas. Um grupo entrou pela rádio TSF e conheceu as instalações e algumas das pessoas que ali trabalham. Óscar Cordeiro, a voz que relata os jogos de futebol nesta estação, apresentou-se aos pequenos e fez uma simulação de um relato com os jovens.

O outro grupo de alunos teve a oportunidade de visitar a redação do Diário de Notícias, onde foi orientado por alguns dos jornalistas que lá se encontravam. Estes jovens realizaram, ainda, uma primeira página de jornal.

O centro de educação para os media pretende alertar para uma cidadania ativa através de atividades práticas onde o "aprender fazendo" é o mote. Recebe grupos na GMG desde o 1º ciclo até ao público adulto, em sessões de manhã ou de tarde, mais informação em http://www.medialab.dn.pt/.



