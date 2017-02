Pub

O centro educativo Media Lab abriu, esta segunda-feira, as portas a 19 alunas do Colégio Mira Rio. As jovens, do 7.º ano, puderam ser jornalistas por um dia e perceber como funciona a profissão

A visita começou com uma formação, onde se discutiram alguns temas, como a importância da informação e a veracidade da mesma. Também se abordaram alguns conceitos básicos do jornalismo e o funcionamento de um jornal generalista e diário. As alunas tiveram, ainda, a oportunidade de conhecerem a redação do Diário de Notícias e do Dinheiro Vivo.



O trabalho prático foi a parte final da sessão, onde as pequenas jornalistas puseram "mãos à obra" e realizaram uma primeira página de um jornal, com base nas notícias do DN online.

O centro Media Lab pretende promover a literacia mediática e despertar um sentido crítico nos jovens. Existem sessões de 2.ª a 6.ª, de manhã e de tarde. Saiba mais em www.medialab.dn.pt

