Estudo científico engloba 38 países

A análise de cinco de décadas de dados relativos às cheias dos rios europeus mostra que as alterações climáticas estão a alterar os ritmos das inundações dos cursos de água - mas as mudanças variam de região para região. Em Portugal, o resultado é uma antecipação da altura das cheias no outono.

As mudanças originadas pelo aumento da temperatura média variam de região para região porque as causas das cheias também variam: assim, em regiões em que as cheias resultam do degelo da neve acumulada, as alterações climáticas vão fazer com que estas cheguem mais cedo na primavera, enquanto em regiões em que estas são causadas pela chuva

No mapa está representada a altura do ano em que ocorrem as cheias, em cada região e em média: setas azuis para inverno, vermelhas para verão Facebook

Um estudo liderado por Guenter Bloeschl recolheu e analisou dados de 4000 estações hidrométricas de 38 países, ao longos de 50 anos.

As mudanças mais substanciais aconteceram na Europa Ocidental ao longo da costa atlântica, de Portugal a Inglaterra, notam os investigadores - 50% das estações registaram uma antecipação das cheias em pelo menos 15 dias num período de 50 anos, 25% em 36 dias - Os autores do estudo atribuem esta mudança sobretudo à natureza do solo nesta região.