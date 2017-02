Pub

Aparelho tinha acabado de descolar de Manchester quando se viu obrigado a voltar para trás

Um avião da EasyJet que partiu de Manchester com destino ao Funchal foi esta sexta-feira obrigado a regressar ao ponto de partida após ter surgido um alerta de emergência a bordo.

O voo EZY1971 descolara às 15:02 e tinha chegada prevista no Funchal para as 19:02. Mas um sistema de alerta a bordo identificou um problema e o avião voltou para trás.

A companhia aérea divulgou em comunicado às redações que o alerta se deveu a "um problema técnico com o indicador da porta de bagagem dianteira", desmentindo assim os sites especializados em aviação que referiam que a emergência se prendia com o facto de a torre de controlo ter alertado para a existência de fumo branco a sair do segundo reator.

"O avião aterrou normalmente e os passageiros desembarcaram no terminal enquanto os engenheiros investigam o sucedido", acrescenta o referido comunicado da EasyJjet.