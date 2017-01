Pub

O cientista, que trabalha há décadas nos Estados Unidos, é parceiro de um dos projetos vencedores dos prémios FLAD Life Science 2020, hoje entregues em Lisboa

Alcino Silva, o parceiro nos EUA de um dos vencedores do prémio FLAD Life Science 2020, anunciados hoje, deixou Portugal para estudar e tem hoje um laboratório com o seu nome na Universidade da Califórnia.

O cientista, de 55 anos, tem uma carreira de mais de três décadas em que trabalhou com vencedores do prémio Nobel, inaugurou novos campos de pesquisa científica, fundou e presidiu a organismos internacionais com sete mil membros e recebeu inúmeras distinções, incluindo o prémio Roche para Neurociência, em 2009, e uma distinção da Associação Americana para o Avanço da Ciência, em 2012.

Ele é também o parceiro norte-americano de Miguel Castelo-Branco, do Instituto de Ciências Nucleares Aplicadas à Saúde (ICNAS), da Universidade de Coimbra, e um dos vencedores da bolsa de 400 mil dólares da FLAD com um projeto de investigação sobre autismo.

"O Miguel é um cientista de primeira água e uma pessoa fantástica. Tem sido incrível trabalhar com ele", disse o cientista à Lusa.

Nascido nas margens do Douro, em Vimieiro, a família de Alcino Silva mudou-se para Angola nos anos 60 e foi lá que viveu até 1974.

Depois do 25 de Abril, mudou-se para Soutelo, em Braga, e foi nesta cidade, no Liceu Sá De Miranda, que descobriu o que era a epistemologia, o estudo científico dos problemas relacionados com o conhecimento, e se interessou pelo problema de "como sabemos aquilo que não sabemos."

"Primeiro, pensei que ia estudar epistemologia, mas rapidamente percebi que as respostas que procurava viriam de estudos biológicos do cérebro, onde os mecanismos fundamentais da aprendizagem e memória podem ser investigados, e que talvez seja aí que podemos responder às questões que os filósofos têm há milénios", explica.

No final do ensino secundário, com a convicção de se tornar cientista, tomou a decisão de sair do país.

"Depois da revolução, as nossas universidades estavam em desordem e a ciência especialmente afetada. Então convenci os meus pais a deixarem-me vir para os EUA e perseguir o meu interesse em ciência", lembra.

Ficou a viver num dos centros da comunidade portuguesa de Nova Jérsia, Elizabeth, e licenciou-se em ciência e filosofia na Universidade de Rutgers.

Juntou-se depois à Universidade de Utah para trabalhar com um dos pioneiros no estudo de genética humana, Ray White, e durante o seu pós-doutoramento foi o primeiro a introduzir o uso de ratos transgénicos nos estudos de aprendizagem e memória e um dos pioneiros do campo de cognição molecular e celular.

Continuou esse trabalho no Laboratório Cold Spring Harbor, em Nova Iorque, onde nos anos 90 liderou a equipa que tornou a cognição molecular e celular um dos maiores campos de investigação dentro da neurociência.

Em 2002, fundou e tornou-se presidente da Sociedade de Cognição Molecular e Celular, que tem hoje cerca de sete mil membros e gabinetes na América, Europa e Ásia.

Em 2006 e 2007 foi diretor científico de um programa nacional na área da saúde mental e lidera hoje o Silva Lab, um laboratório batizado em sua honra, na Universidade da Califórnia, que estuda os mecanismos de aprendizagem, memória e as suas desordens.

"O nosso laboratório já descobriu alguns mecanismos usados para aprender, lembrar e até alterar informação apreendida. Também descobrimos mecanismos que permitem ligar informação aprendida em diferentes alturas e, dessa forma, integrar aquilo que sabemos. Mais importante, descobrimos as causas e tratamentos para um par de desordens que afetam memória e aprendizagem", diz.

O laboratório usa tecnologia de ponta, como optogenética e mapeamento de circuitos, para tentar perceber as causas e desenvolver tratamentos para desordens relacionadas com a idade ou autismo, por exemplo.

"Também estamos a usar essas descobertas para criar tratamentos que aceleram a recuperação depois de danos cerebrais. Depois de uma lesão, o cérebro tenta aprender sem a área afetada, e já temos provas de que os mecanismos de memória podem ser usados para melhorar a recuperação", acrescenta.

Alcino Silva conhece o trabalho de Miguel Castelo Branco há mais de uma década.

Enquanto o cientista baseado em Coimbra trabalha sobretudo com humanos, do outro lado do oceano Silva desenvolve a sua pesquisa com ratos.

"De forma notável, as nossas descobertas têm sido paralelas. Isto é fundamental porque há estudos de tratamentos que só podem ser feitos em ratos, mas temos de saber se os seus resultados têm algum significado em pacientes", explica.

Em 2010, durante as cerimónias do Dia de Portugal em San Diego, na Califórnia, Alcino Silva foi distinguido com a Ordem do Infante Dom Henrique.