Há um padre em cada uma das 50 prisões do país (40 dependentes do Ministério da Justiça e o presídio militar, do Ministério da Defesa). Nas visitas que fazem aos presos, os capelões são mais do que conselheiros espirituais, servem muitas vezes de psicólogos e confidentes. Hoje arranca o 12º Encontro Nacional da Pastoral Penitenciária, em Ourém. O coordenador nacional da Pastoral, o padre João Gonçalves, já acudiu a muitos casos urgentes na cadeia de Aveiro, onde presta serviço há mais de 40 anos

Qual a missão de um padre que presta apoio aos reclusos numa prisão?

Bem, cada prisão conta com um padre, havendo duas exceções: há um estabelecimento que conta com um diácono e outro, a cadeia de Beja, que tem o apoio de uma freira. Temos ainda colaboradores, como associações ligadas ao capelão e que também atuam junto dos reclusos. A missão principal é conseguir que quem cometeu um ilícito possa recuperar-se interiormente, conscencializando-se do crime que cometeu, perdoando-se a si próprio e arrependendo-se.

Para muitos presos, essa luta interior pode ser permanente. Sente que já ajudou alguns reclusos a ultrapassarem momentos difíceis?

Sem dúvida. Já recebi telefonemas do diretor da cadeia de Aveiro para ir à prisão acudir a casos urgentes. Uma vez ajudei a dissuadir um preso que se queria suicidar. Tratava-se de um recluso que andava muito abatido e com ideias suicidárias. Como era católico e tinha estabelecido uma boa relação comigo chamaram-me para o apoiar. Eu fui e estivémos a conversar de muitas coisas. Sei que foi uma ajuda.

Servem também de psicólogos...

É verdade. Acabamos muitas vezes por ser psicólogos porque os presos querem é ser ouvidos. E ajudamos a dinamizar atividades com os reclusos. Na cadeia feminina de Santa Cruz do Bispo, por exemplo,o capelão tem promovido também um espaço cultural com as reclusas, de criação de peças de teatro, de música.

Na cadeia onde presta serviço, a de Aveiro, a sobrelotação é um problema real, tal como em muitas outras prisões do país?

O estabelecimento prisional de Aveiro é para presos preventivos. Significa que entram sete e saem nove. Excede muitas vezes a lotação de 88 pessoas, como acontece em quase todas as cadeias. Temos presos de todas as idades e suspeitos de todo o tipo de crimes, desde crimes de sangue a roubos. O desejável é que haja cada vez menos presos e que consigam melhores condições nas cadeias. Mas esse caminho está a ser feito. Registo que este mês houve uma diminuição de 400 reclusos nas 40 cadeias dependentes do Ministério da Justiça.

E mesmo com essas condições difíceis, os padres conseguem chegar aos reclusos e conseguir que estes atinjam a paz interior?

É possível sim. Muitas vezes o maior castigo que um recluso pode ter é o da sua própria consciência. E nós temos que distinguir as situações. Pelo facto de uma pessoa ter cometido um homicídio não quer dizer que seja um assassino. Aqui na cadeia de Aveiro lembro-me de um rapaz que matou um amigo seu. Foi condenado e está a cumprir pena. Mas a primeira coisa que ele quis saber foi se Deus o perdoava e depois foi pedir perdão à família da vítima. Contou-me que esteve a falar com os familiares desse seu amigo e que estes o abraçaram e beijaram. Ficou aliviadíssimo depois disso. Até me disse: "Agora o juiz pode dar a pena que quiser que eu já não me importo com nada".

Alguns ex-reclusos mantêm contacto consigo?

Há presos que ficaram meus amigos, com quem ainda hoje mantenho alguns dedos de conversa. Tenho conhecido na cadeia de Aveiro presos de muitos pontos do país, precisamente por esta ser uma prisão para preventivos. Também conheci alguns que estiveram em prisão preventiva aqui e depois não se provou o crime e foram absolvidos.

Qual é a principal falha do sistema prisional, em sua opinião?

Eu creio que as prisões devem trabalhar para a reeducação do preso. Como consta do Código de Execução de Penas, o que se pretende é que as penas sejam mais restaurativas e menos punitivas. A reinserção social é, portanto, o grande problema, porque depende da sociedade toda. Ainda temos uma percentagem muito elevada de reincidência.

Já assistiu a conversões de reclusos que não tinham fé e se viraram para a Igreja Católica?

Vi muitos exemplos desses ao longo dos anos, de presos que se confirmaram na prática da vida religiosa. Lembro-me de alguns que se batizaram na cadeia e de outros que fizeram ali a primeira comunhão. Também celebrei um casamento pela igreja de um recluso com uma senhora mas há foi há muitos, muitos anos. Noutros países já houve até casos de reclusos que entraram para sacerdócio: lembro-me de duas histórias do género, uma em França e outra nos Estados Unidos.

A celebração da eucaristia acontece em todas as cadeias?

Em muitas das prisões a celebração da eucarisita é ao sábado, domingo ou outro dia. Na cadeia de Aveiro, onde as visitas se concentram no fim de semana, eu prefiro fazer a celebração da palavra à segunda-feira.

A Pastoral Penitenciária tem algo preparado para a visita do Papa?

Não há nada de especial previsto porque o Papa Francisco tem uma agenda muito apertada. Ainda se falou da possibilidade de ele visitar uma cadeia mas não será possível. Mas muitos reclusos irão escrever-lhe cartas, certamente.