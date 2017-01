Pub

David Bevill conseguiu enlaçar uma vaca em fuga, na auto-estrada, a partir da dianteira do carro do xerife. E não precisou de duplo, como os atores de Hollywood

O xerife Henry County, da localidade de Monte Belew, no estado do Tennesee, precisava de ajuda para capturar uma vaca fugitiva na auto-estrada e recorreu à pessoa certa.

"Montado" na dianteira do carro do xerife, o cowboy David Bevill mostrou como enlaçar uma vaca em fuga na auto-estrada com toda a perícia e sem cair do automóvel. Foi uma proeza digna de qualquer rodeo.