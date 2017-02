Pub

Algumas instituições financeiras cobram taxa de 4% sobre utilização dos cartões

O Conselho Consultivo da AHRESP (Associação da Hotelaria, Restauração e Similares de Portugal) revelou esta quarta-feira em comunicado que considera "inaceitável" a taxa cobrada ao seu setor nos pagamentos com cartões, salientando acredita na reversão desta medida a partir de sexta-feira, quando o tema for discutido na Assembleia da República.

"Esta situação provoca um impacto de 3,5 milhões de euros no setor da hotelaria e restauração. É inaceitável. A situação vai ser discutida em plenário da Assembleia da República, na próxima sexta-feira. Estamos confiantes de que possa ser revertida e que passe a ser o setor financeiro, nomeadamente a SIBS e a UNICRE, a absorver essa taxa", salientaram em comunicado.

Refira-se que presentemente é cobrada uma taxa de 4% sobre as transações com cartão, sendo que "algumas instituições financeiras estão a fazer recair no setor essa taxa", uma situação classificada de "inaceitável" pela AHRESP.