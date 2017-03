Pub

Testes à qualidade da água de uma fonte exigiram utilização de um corante, que acabou por correr rio abaixo

Esta quinta-feira, as águas do rio Valira, que nasce em Andorra e desagua na Catalunha, Espanha, deixaram de ser transparentes. Os vizinhos das margens não queriam acreditar quando o Valira passou a tons de verde fosforescente e ficaram em sobressalto, mas afinal não passou de um susto: segundo as autoridades catalãs, o responsável pela cor inusitada foi um colorante inócuo, biodegradável e sem qualquer toxicidade, que foi utilizado para fazer análises na fonte do rio Arinsal, que desagua no Valira.

No ano passado, foi detetado nas águas da fonte do Arinsal um norovírus que causou um surto de gastroenterite em Barcelona. Para prevenir situações semelhantes, as águas do rio voltaram a ser submetidas a vários testes de qualidade que exigiram a utilização deste corante, que acabou por correr rio abaixo até ao Valira, que mudou de cor.

Albert Batalla, o munícipe de Seu d'Urgell, colocou no Twiter um esclarecimento para apaziguar os cidadãos, garantindo que não há qualquer risco para a saúde pública. O pigmento verde não deveria ter chegado ao rio Valira, mas deverá desaparecer nas próximas horas.

A agência catalã da água confirmou a informação avançada pelo município e referiu que o produto não é perigoso para o rio nem para as populações.