Mensagem publicada no Facebook da polícia está a ser muito elogiada nas redes sociais

"Um companheiro, um amigo, um parceiro, alguém que marca as nossas vidas para sempre". é desta forma que o agente da PSP Luís Feiteira descreve o BIT, o cão com que trabalhava e que morreu, aos 13 anos de idade.

Num texto emocionado publicado no Facebook da Polícia de Segurança Pública, o agente declara o "orgulho e honra" que foi trabalhar com o animal. "Cumpriste a tua missão a servir o País e a dignificar a Polícia de Segurança Pública", lê-se no post.

"Levas contigo histórias de trabalho e missões da maior sensibilidade às quais respondeste sempre de uma forma surpreendente. Com 8 meses de vida já fazias serviço de manutenção de ordem pública, passando por mais de 100 demonstrações por ano para crianças e diversas entidades militares/policiais e civis, passando pela intervenção táctica onde foste sempre um campeão", elogia ainda.

Leia o post na íntegra:

A publicação já obteve mais de quatro mil reações na rede social e está a ser muito elogiada pelos internautas.